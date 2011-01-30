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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Фрайбург
Штутгарт - Фрайбург: обзор матча 30 января 2011
Штутгарт
30.01.2011, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Фрайбург
23'
Й. Флум
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Фрайбург
Замена
О. Топрак
️️️️
Й. Флум
Желтая карточка
С. Макиади
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ч. Марика
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Я. Розенталь
Замена
М. Харник
️️️️
П. Функ
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
Д. Дидави
ГОЛ! 0:1!
Й. Флум
Пас отдал
М. Муйджа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
4
Кристиан Гентнер
(К)
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
88
Павел Погребняк
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
(К)
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
16
Седрик Макиади
ОП
14
Антон Путило
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
10
Ян Розенталь
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Элсон
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
22
Мартин Харник
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
28
Звонко Памич
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
22
Кишо Яно
ЦФ
4-3-1-2
26
Ульрайх
3
Молинаро
35
Таски
5
Нидермайер
13
Функ
8
Кузманович
28
Треш
4
Гентнер
10
Дидави
19
Марика
88
Погребняк
4-1-4-1
1
Бауманн
23
Муйджа
5
Бучер
4
Барт
11
Баcтианс
16
Макиади
10
Розенталь
14
Путило
23
Флум
8
Нику
61
Сиссе
10
Дидави
10
Гебхарт
10
Гебхарт
10
Дидави
13
Функ
22
Харник
22
Харник
13
Функ
19
Марика
22
Шипплок
22
Шипплок
19
Марика
10
Розенталь
20
Калиджиури
20
Калиджиури
10
Розенталь
23
Флум
21
Топрак
21
Топрак
23
Флум
Остались в запасе
Штутгарт
Фрайбург
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Элсон
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
22
Кишо Яно
ЦФ
28
Звонко Памич
ЦП
21
Мануэль Зальц
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Элсон
ЦП
Остались в запасе
22
Кишо Яно
ЦФ
28
Звонко Памич
ЦП
21
Мануэль Зальц
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Штутгарт - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:25 (прямая)
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