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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Кьево
Брешиа - Кьево: обзор матча 30 января 2011
Брешиа
30.01.2011, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 3
Завершен
Кьево
45+1'
С. Пеллисьер
46'
Д. Манделли
90+3'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Кьево
+3
ГОЛ! 0:3!
С. Пеллисьер
Пас отдал
Д. Сардо
Желтая карточка
К. Констан
Желтая карточка
Ф. Бега
Желтая карточка
Д. Манделли
Замена
Д. Сардо
️️️️
М. Марколини
Замена
М. Марколини
️️️️
М. Больячино
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
Эдер
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
П. Коне
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Теро
Замена
П. Хетемай
️️️️
Н. Кордова
ГОЛ! 0:2!
Д. Манделли
Пас отдал
М. Больячино
+1
ГОЛ! 0:1!
С. Пеллисьер
Пас отдал
Ж. Фернандес
Желтая карточка
П. Коне
17'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
6
Франческо Бега
ЦЗ
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
24
Николас Кордова
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Брешиа
1
Никола Леали
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
4-3-1-2
1
Аркари
11
Зебина
6
Бега
17
Мареко
13
Дзамбелли
24
Кордова
33
Коне
4
Филиппини
23
Диаманти
23
Эдер
99
Караччиоло
3-2-2-1-2
70
Соррентино
17
Мантовани
3
Андреолли
5
Манделли
21
Фрей
19
Констан
6
Фернандес
30
Ригони
54
Больячино
77
Теро
31
Пеллисьер
33
Коне
5
Дапрела
5
Дапрела
33
Коне
23
Эдер
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
23
Эдер
24
Кордова
56
Хетемай
56
Хетемай
24
Кордова
Марколини
20
Сардо
20
Сардо
Марколини
54
Больячино
7
Марколини
7
Марколини
54
Больячино
77
Теро
9
Москарделли
9
Москарделли
77
Теро
Остались в запасе
Брешиа
Кьево
1
Никола Леали
ВР
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
17
Давиде Байокко
ПП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
17
Давиде Байокко
ПП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Брешиа - Кьево
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Марио Ригамонти
Новости команд
Все
Брешиа
Кьево
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
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2021.06.09 13:46
2
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
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