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ноябрь 2010
декабрь 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
0 : 2
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2010/2011), 16 тур
Ливерпуль
3 : 0
Астон Вилла
Матч завершен
Испания. Примера (2010/2011), 14 тур
Депортиво
1 : 0
Эркулес
Матч завершен
Италия. Серия А (2010/2011), 15 тур
Наполи
1 : 0
Палермо
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 15 тур
Кайсериспор
2 : 2
Эскишехирспор
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2010/2011), 19 тур
Люнгбю
1 : 0
Мидтьюлланд
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 13 тур
Порту
1 : 0
Витория Сетубал
Матч завершен