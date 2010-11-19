Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
октябрь 2010
ноябрь 2010
Южноамериканский Кубок 2010, 1/2 финала, ответный матч
ЛДУ
3 : 2
Индепендьенте
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
Томь (мол)
Матч завершен
Рубин (мол)
1 : 0
Зенит (мол)
Матч завершен
ЦСКА (мол)
2 : 2
Спартак М (мол)
Матч завершен
1 : 0
Ахмат (мол)
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
3 : 1
Динамо (мол)
Матч завершен
Анжи (мол)
4 : 0
Раменское
Матч завершен
Ростов (мол)
1 : 0
Локомотив (мол)
Матч завершен
Амкар (мол)
3 : 0
Спартак Нч (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 18 тур
0 : 2
Арсенал
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 17 тур
Богемианс 1905
1 : 0
Виктория
Матч завершен