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сентябрь 2010
октябрь 2010
Южноамериканский Кубок 2010, 1/16 финала, первый матч
0 : 1
Палмейрас
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига 2010, 24 тур
Спартак
3 : 0
Алания
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Уэльс (мол.)
4 : 0
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2010/2011), 8 тур
Кельн
1 : 2
Боруссия Д
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010, 28 тур
3 : 3
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 24 тур
Томь (мол)
1 : 1
Раменское
Матч завершен
Зенит (мол)
3 : 0
Амкар (мол)
Матч завершен
Рубин (мол)
3 : 1
Ростов (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 13 тур
Таврия
2 : 2
Мариуполь
Матч завершен
Металлург
0 : 2
Шахтер
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 8 тур
Бурсаспор
2 : 2
Карабюкспор
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 11 тур
Зюлте-Варегем
2 : 3
Брюгге
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 12 тур
Богемианс 1905
3 : 1
Слован
Матч завершен