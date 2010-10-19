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    Расписание матчей 19-10-2010

    сентябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Чемпионов (2010/2011), 3 тур, группа F
    19 октября, вторник
    20:30
    Спартак
    0:2
    Челси
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    22:45
    Марсель
    1:0
    Жилина
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2010/2011), 12 тур
    19 октября, вторник
    22:45
    Бристоль Сити
    1:0
    Рединг
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    22:45
    Бернли
    3:0
    Барнсли
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    22:45
    Ковентри
    1:2
    Кардифф
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    22:45
    Донкастер Роверс
    2:3
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    22:45
    Халл Сити
    0:1
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    22:45
    Лидс
    1:2
    Лестер
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    22:45
    Миллуолл
    0:1
    Портсмут
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    22:45
    Норвич Сити
    1:2
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    22:45
    Ноттингем Форест
    1:0
    Мидлсбро
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    22:45
    Престон
    2:3
    Сканторп Юнайтед
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    22:45
    Суонси
    0:0
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    22:45
    Уотфорд
    2:1
    Ипсвич Таун
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2010/2011), 3 тур, группа E
    19 октября, вторник
    22:45
    Рома
    1:3
    Базель
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    22:45
    Бавария
    3:2
    ЧФР Клуж
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2010/2011), 3 тур, группа G
    19 октября, вторник
    22:45
    Аякс
    2:1
    Осер
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    22:45
    Реал
    2:0
    Милан
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2010/2011), 3 тур, группа H
    19 октября, вторник
    22:45
    Брага
    2:0
    Партизан
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    22:45
    Арсенал
    5:1
    Шахтер
    Матч завершен
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