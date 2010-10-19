сентябрь 2010
октябрь 2010
Лига Чемпионов (2010/2011), 3 тур, группа F
Англия. Чемпионшип (2010/2011), 12 тур
19 октября, вторник
22:45
Матч завершен
19 октября, вторник
22:45
Матч завершен
19 октября, вторник
22:45
Матч завершен
19 октября, вторник
22:45
Матч завершен
19 октября, вторник
22:45
Матч завершен
19 октября, вторник
22:45
Матч завершен
19 октября, вторник
22:45
Матч завершен
19 октября, вторник
22:45
Матч завершен
Лига Чемпионов (2010/2011), 3 тур, группа E
Лига Чемпионов (2010/2011), 3 тур, группа G