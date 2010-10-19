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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - ЧФР Клуж
Бавария - ЧФР Клуж: обзор матча 19 октября 2010
Бавария
19.10.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 3 тур
3 : 2
Завершен
ЧФР Клуж
30'
Р. Каду (АГ)
37'
К. Панин (АГ)
78'
М. Гомес
27'
Р. Каду
85'
Х. Кулио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - ЧФР Клуж
ГОЛ! 3:2!
Х. Кулио
Пас отдал
К. Панин
Желтая карточка
Д. Праньич
Замена
Э. Брафхайд
️️️️
Б. Швайнштайгер
ГОЛ! 3:1!
М. Гомес
Замена
С. Бьеланович
️️️️
Л. Траоре
Травма
Л. Траоре
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Замена
И. Хора
️️️️
Р. Бастос
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Панин
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Каду
ГОЛ! 0:1!
Р. Каду
Пас отдал
Р. Де Дзерби
Желтая карточка
К. Панин
18'
Желтая карточка
Э. Дика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
ЧФР Клуж
33
Эдуард Станчу
ВР
4
Кристиан Панин
ЛЗ
12
Рикардо Каду
(К)
ЦЗ
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
24
Ионут Рада
ПЗ
16
Рафаэль Бастос
ЛП
8
Доминик Кивуву
ЦП
7
Эмиль Дика
ЦП
19
Хуан Кулио
ПП
10
Роберто Де Дзерби
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Сорин Кырцу
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
34
Николас Юльич
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
ЧФР Клуж
98
Нуну Кларо
ВР
30
Леонардо Велозу
ЛЗ
80
Тони
ЦЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
5
Томас Коста
ОП
88
Иоан Хора
ЦП
19
Саша Бьеланович
ЦП
4-4-2
22
Бутт
32
Праньич
28
Бадштубер
44
Тимощук
21
Лам
8
Кроос
31
Швайнштайгер
16
Оттль
34
Алтынтоп
13
Мюллер
27
Гомес
4-4-2
33
Станчу
24
Рада
12
Каду
13
Пикколо
4
Панин
19
Кулио
8
Кивуву
7
Дика
16
Бастос
90
Траоре
10
Де Дзерби
31
Швайнштайгер
28
Брафхайд
28
Брафхайд
31
Швайнштайгер
16
Бастос
88
Хора
88
Хора
16
Бастос
90
Траоре
19
Бьеланович
19
Бьеланович
90
Траоре
Остались в запасе
Бавария
ЧФР Клуж
34
Николас Юльич
ЦП
1
Томас Крафт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
80
Тони
ЦЗ
98
Нуну Кларо
ВР
30
Леонардо Велозу
ЛЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
5
Томас Коста
ОП
Главный тренер
Сорин Кырцу
Остались в запасе
34
Николас Юльич
ЦП
1
Томас Крафт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Остались в запасе
80
Тони
ЦЗ
98
Нуну Кларо
ВР
30
Леонардо Велозу
ЛЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
5
Томас Коста
ОП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Сорин Кырцу
Статистика матча Бавария - ЧФР Клуж
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
12.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Майкл Малларки
Питер Керкапп (Оба - Англия)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:30 (прямая)
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