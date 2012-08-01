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    Сорин Кырцу

    Тренер
    Имя Сорин
    Фамилия Кырцу
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 12 ноября 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ЧФР Клуж 2 2 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.08.2012 ЧФР Клуж 1 : 0 Слован
    08.08.2012 Слован 1 : 2 ЧФР Клуж
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