Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Осер
Аякс - Осер: обзор матча 19 октября 2010
Аякс
19.10.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 3 тур
2 : 1
Завершен
Осер
7'
Д. Де Зеув
41'
Л. Суарес
57'
В. Бирса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Осер
Вторая желтая
Ж. Паскаль Миньо
Желтая карточка
Д. Олиеч
Замена
М. Буржуа
️️️️
Р. Конту
Замена
Ж. Кверсия
️️️️
К. Шафни
Замена
Олегер
️️️️
М. Сулеймани
ГОЛ! 2:1!
В. Бирса
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
М. Эль-Хамдауи
Желтая карточка
С. Ангбар
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Зеув
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Эйонг Эно
ЛП
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Деми Де Зеув
ЦП
21
Расмус Линдгрен
ПП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
18
Рой Конту
ЛП
25
Бенуа Педретти
(К)
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
25
Камел Шафни
АП
23
Вальтер Бирса
ПП
14
Деннис Олиеч
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Аякс
30
Джерон Верхувен
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
23
Олегер
ЦЗ
10
Теему Тайнио
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
0
Хоссам Мидо
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Максим Буржуа
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
4-4-2
1
Стекеленбург
18
Эмануэльсон
14
Вертонген
13
Ойер
9
ван дер Вил
10
Сулеймани
21
Эно
6
Де Зеув
21
Линдгрен
9
Суарес
77
Эль-Хамдауи
4-4-1-1
16
Сорен
2
Ангбар
6
Кулибали
3
Грихтинг
15
Дудка
23
Бирса
25
Педретти
88
Ндинга
18
Конту
25
Шафни
14
Олиеч
10
Сулеймани
23
Олегер
23
Олегер
10
Сулеймани
18
Конту
22
Буржуа
22
Буржуа
18
Конту
25
Шафни
20
Кверсия
20
Кверсия
25
Шафни
Остались в запасе
Аякс
Осер
30
Джерон Верхувен
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
10
Теему Тайнио
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
0
Хоссам Мидо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
30
Джерон Верхувен
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
10
Теему Тайнио
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
0
Хоссам Мидо
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Аякс - Осер
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Помощники судьи:
Бертину Кунья Миранда
Жозе Кардинал (оба - Португалия)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Аякс
Осер
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Осер» – «Ле Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+