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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брага - Партизан
Брага - Партизан: обзор матча 19 октября 2010
Брага
19.10.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 3 тур
2 : 0
Завершен
Партизан
35'
Лима
90'
Матеус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Партизан
ГОЛ! 2:0!
Матеус
Пас отдал
Л. Агийяр
Замена
С. Бабович
️️️️
Н. Томич
Замена
М. Моссоро
️️️️
Лима
Желтая карточка
Л. Агийяр
Замена
Л. Агийяр
️️️️
А. Мадрид
Замена
Л. Салино
️️️️
П. Сезар
Желтая карточка
А. Мадрид
Замена
П. Бойя
️️️️
М. Щепович
Замена
Медо
️️️️
А. Морейра
ГОЛ! 1:0!
Лима
Желтая карточка
А. Милькович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
84
Фелипе
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
5
Мойзес
ЦЗ
9
Пауло Сезар
ЛВ
88
Вандиньо
ЦП
21
Андрес Мадрид
ЦП
30
Алан
ПП
9
Лима
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
20
Младен Крстаич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
22
Саша Илич
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
7
Неманья Томич
АП
10
Алмани Морейра
АП
44
Марко Щепович
ЦФ
9
Клео
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Брага
1
Артур
ВР
3
Анибал Капела
ЦЗ
45
Уго Виана
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
22
Луис Агийяр
АП
39
Элтон
ЦФ
Партизан
12
Живко Живкович
ВР
3
Иван Стеванович
ЦЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
10
Стефан Бабович
ЦП
44
Медо
ЦП
11
Пьер Бойя
ЦФ
4-3-1-2
84
Фелипе
12
Эчиеджиле
3
Паулао
5
Мойзес
28
Силвиу
88
Вандиньо
21
Мадрид
30
Алан
9
Пауло Сезар
99
Матеус
9
Лима
3-1-2-2-2
88
Стойкович
20
Крстаич
15
Савич
21
Лазевски
2
Милькович
22
Илич
99
Смилянич
7
Томич
10
Морейра
9
Клео
44
Щепович
9
Пауло Сезар
30
Салино
30
Салино
9
Пауло Сезар
9
Лима
8
Моссоро
8
Моссоро
9
Лима
21
Мадрид
22
Агийяр
22
Агийяр
21
Мадрид
7
Томич
10
Бабович
10
Бабович
7
Томич
10
Морейра
44
Медо
44
Медо
10
Морейра
44
Щепович
11
Бойя
11
Бойя
44
Щепович
Остались в запасе
Брага
Партизан
39
Элтон
ЦФ
1
Артур
ВР
3
Анибал Капела
ЦЗ
45
Уго Виана
ЦП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
3
Иван Стеванович
ЦЗ
12
Живко Живкович
ВР
3
Воислав Станкович
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
39
Элтон
ЦФ
1
Артур
ВР
3
Анибал Капела
ЦЗ
45
Уго Виана
ЦП
Остались в запасе
3
Иван Стеванович
ЦЗ
12
Живко Живкович
ВР
3
Воислав Станкович
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Брага - Партизан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
21.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Брага Мунисипаль
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 00:45 (в записи)
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