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сентябрь 2010
октябрь 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
США
2 : 2
Польша
Матч завершен
Того
1 : 2
Тунис
Матч завершен
Ливия
1 : 0
Замбия
Матч завершен
Нигер
1 : 0
Египет
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010, 32 тур
Спартак К
3 : 1
Матч завершен
Череповец
1 : 1
Торпедо Вл
Матч завершен
0 : 1
Матч завершен
ЦРФСО
3 : 1
Волга
Матч завершен
0 : 2
Матч завершен
3 : 0
Матч завершен
Текстильщик
2 : 2
Псков
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010, 23 тур
5 : 2
Носта
Матч завершен
Оренбург
8 : 1
Сокол
Матч завершен
Челябинск
2 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Рубин-2
3 : 3
Нефтехимик
Матч завершен
Тюмень
1 : 0
Химик
Матч завершен
2 : 0
Волга
Матч завершен
США. МЛС 2010
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 0
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Даллас
2 : 2
Колорадо
Матч завершен
Ди Си Юнайтед
0 : 2
Сан-Хосе
Матч завершен
Канзаc Сити
1 : 2
Сиэтл
Матч завершен
3 : 0
Торонто
Матч завершен