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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Сиэтл
Канзаc Сити - Сиэтл: обзор матча 10 октября 2010
Канзаc Сити
10.10.2010, воскресенье, 04:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Сиэтл
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Канзаc Сити - Сиэтл
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0
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Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
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Канзаc Сити
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1
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5 ноября
1
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Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
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2025.09.01 15:00
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