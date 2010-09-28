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    Расписание матчей 28-09-2010

    август 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    сентябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Первый дивизион 2010, 31 тур
    28 сентября, вторник
    14:00
    Иртыш
    1:1
    Волга
    Матч завершен
    28 сентября, вторник
    18:00
    Мордовия
    1:1
    Волгарь
    Матч завершен
    28 сентября, вторник
    18:30
    Динамо Бр
    1:1
    Луч
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2010/2011), 2 тур, группа F
    28 сентября, вторник
    20:30
    Спартак
    3:0
    Жилина
    Матч завершен
    28 сентября, вторник
    22:45
    Челси
    2:0
    Марсель
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2010/2011), 9 тур
    28 сентября, вторник
    22:45
    Бернли
    4:0
    Халл Сити
    Матч завершен
    28 сентября, вторник
    22:45
    Кардифф
    0:0
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    28 сентября, вторник
    22:45
    Ковентри
    2:1
    Донкастер Роверс
    Матч завершен
    28 сентября, вторник
    22:45
    Дерби Каунти
    3:1
    Мидлсбро
    Матч завершен
    28 сентября, вторник
    22:45
    Лидс
    4:6
    Престон
    Матч завершен
    28 сентября, вторник
    22:45
    Норвич Сити
    4:3
    Лестер
    Матч завершен
    28 сентября, вторник
    22:45
    Ноттингем Форест
    1:1
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    28 сентября, вторник
    22:45
    Портсмут
    3:1
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    28 сентября, вторник
    22:45
    Сканторп Юнайтед
    0:0
    Барнсли
    Матч завершен
    28 сентября, вторник
    22:45
    Уотфорд
    2:3
    Суонси
    Матч завершен
    28 сентября, вторник
    23:00
    Куинз Парк Рейнджерс
    0:0
    Миллуолл
    Матч завершен
    28 сентября, вторник
    23:00
    Рединг
    1:0
    Ипсвич Таун
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2010/2011), 2 тур, группа E
    28 сентября, вторник
    22:45
    Базель
    1:2
    Бавария
    Матч завершен
    28 сентября, вторник
    22:45
    Рома
    2:1
    ЧФР Клуж
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2010/2011), 2 тур, группа G
    28 сентября, вторник
    22:45
    Осер
    0:1
    Реал
    Матч завершен
    28 сентября, вторник
    22:45
    Аякс
    1:1
    Милан
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2010/2011), 2 тур, группа H
    28 сентября, вторник
    22:45
    Партизан
    1:3
    Арсенал
    Матч завершен
    28 сентября, вторник
    22:45
    Брага
    0:3
    Шахтер
    Матч завершен
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