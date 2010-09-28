август 2010
сентябрь 2010
Россия. Первый дивизион 2010, 31 тур
Лига Чемпионов (2010/2011), 2 тур, группа F
Англия. Чемпионшип (2010/2011), 9 тур
28 сентября, вторник
22:45
Матч завершен
28 сентября, вторник
22:45
Матч завершен
28 сентября, вторник
22:45
Матч завершен
28 сентября, вторник
22:45
Матч завершен
28 сентября, вторник
22:45
Матч завершен
28 сентября, вторник
22:45
Матч завершен
28 сентября, вторник
22:45
Матч завершен
28 сентября, вторник
23:00
Матч завершен
28 сентября, вторник
23:00
Матч завершен
Лига Чемпионов (2010/2011), 2 тур, группа E
Лига Чемпионов (2010/2011), 2 тур, группа G