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июль 2010
август 2010
Южноамериканский Кубок 2010, Финал, первый матч
Гойас
1 : 1
Гремио
Матч завершен
Товарищеские матчи 2010
Даллас
2 : 2
Интер
Матч завершен
Дуйсбург
0 : 3
Нюрнберг
Матч завершен
Астон Вилла
0 : 0
Валенсия
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига 2010, 16 тур
Ростов
1 : 0
Ахмат
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010, 20 тур
Череповец
1 : 1
Матч завершен
0 : 0
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
4 : 0
ЦРФСО
Матч завершен
Торпедо Вл
3 : 2
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 16 тур
Анжи (мол)
0 : 2
Амкар (мол)
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
2 : 5
Локомотив (мол)
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2010, 1/2 финала, ответный матч
Сан-Паулу
2 : 1
Интернасьонал
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2010/2011), 1 тур
Норвич Сити
2 : 3
Уотфорд
Матч завершен
США. МЛС 2010
Филадельфия Юнион
1 : 2
Коламбус
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 5 тур
Мариуполь
0 : 0
Металлург
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 2 тур
Льерс
1 : 4
Стандард
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 1 тур
Рода
0 : 0
Твенте
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 4 тур
2 : 3
Славия
Матч завершен