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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Металлург
Мариуполь - Металлург: обзор матча 06 августа 2010
Мариуполь
06.08.2010, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Металлург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Металлург
+3
Замена
А. Цуриков
️️️️
А. Моисеенко
Замена
В. Мельник
️️️️
К. Ярошенко
Замена
М. Самусевас
️️️️
А. Яценко
Желтая карточка
К. Ярошенко
Замена
В. Насибулин
️️️️
И. Тищенко
Замена
А. Моисеенко
️️️️
А. Каськов
Замена
П. Хайдучек
️️️️
В. Карауш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
99
Мохамед Арури
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
19
Василий Карауш
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
20
Артур Сирык
ЦП
89
Владислав Насибулин
ПП
55
Георгий Габедава
ЦФ
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
6
Алексей Моисеенко
ЦЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
14
Кирилл Лобанов
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
3-2-3-2
1
Романенко
24
Чучман
51
Яценко
13
Яворский
56
Козориз
14
Савин
99
Ярошенко
27
Пуканыч
19
Тищенко
11
Кривошеенко
69
Антонов
4-1-3-2
22
Безотосный
4
Тейку
19
Невмывака
39
Опанасенко
99
Арури
28
Тигорев
19
Карауш
10
Калонас
8
Сидорчук
22
Цыгырлаш
30
Каськов
51
Яценко
3
Самусевас
3
Самусевас
51
Яценко
99
Ярошенко
4
Мельник
4
Мельник
99
Ярошенко
19
Тищенко
89
Насибулин
89
Насибулин
19
Тищенко
30
Каськов
6
Моисеенко
6
Моисеенко
30
Каськов
19
Карауш
7
Хайдучек
7
Хайдучек
19
Карауш
Моисеенко
9
Цуриков
9
Цуриков
Моисеенко
Остались в запасе
Мариуполь
Металлург
20
Артур Сирык
ЦП
55
Георгий Габедава
ЦФ
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
Главный тренер
Илья Близнюк
14
Кирилл Лобанов
ЦП
35
Владимир Жук
ВР
42
Евгений Писоцкий
ПП
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Остались в запасе
20
Артур Сирык
ЦП
55
Георгий Габедава
ЦФ
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
Остались в запасе
14
Кирилл Лобанов
ЦП
35
Владимир Жук
ВР
42
Евгений Писоцкий
ПП
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Мариуполь - Металлург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
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