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июнь 2010
июль 2010
Товарищеские матчи 2010
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 2
Тоттенхэм
Матч завершен
Веллингтон Феникс
2 : 1
Бока Хуниорс
Матч завершен
Аякс
3 : 1
Челси
Матч завершен
Эрцгебирге
1 : 3
Шальке-04
Матч завершен
Вердер
2 : 1
Фрайбург
Матч завершен
Киккерс
2 : 0
Саарбрюккен
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010, 13 тур
Оренбург
5 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 14 тур
2 : 0
Томь (мол)
Матч завершен
Рубин (мол)
2 : 0
Динамо (мол)
Матч завершен
Ростов (мол)
1 : 0
Зенит (мол)
Матч завершен
США. МЛС 2010
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
Сан-Хосе
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 3 тур
Волынь
0 : 0
Кривбасс
Матч завершен
Металлист
1 : 2
Динамо
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 2 тур
Млада Болеслав
1 : 1
Динамо
Матч завершен