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    Расписание матчей 30-06-2010

    май 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    июнь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    июль 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2010
    30 июня, среда
    17:30
    Локомотив
    2:1
    Маккаби
    Матч завершен
    30 июня, среда
    20:30
    Динамо
    3:4
    Австрия
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2010/2011), первый матч
    30 июня, среда
    22:30
    Тре Фиори
    0:3
    Рудар
    Матч завершен
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