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    Расписание матчей 27-07-2010

    июнь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    июль 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    август 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Чемпионов (2010/2011), первый матч
    27 июля, вторник
    20:00
    Омония
    1:1
    Зальцбург
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    21:00
    Литекс
    1:1
    Жилина
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    21:00
    Динамо
    3:0
    Гент
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    21:30
    Униря
    0:0
    Зенит
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    22:30
    Спарта
    1:0
    Лех
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    22:45
    ТНС
    1:3
    Андерлехт
    Матч завершен
    Лига Европы (2010/2011), первый матч
    27 июля, вторник
    20:00
    ЦСКА
    3:0
    Клифтонвилл
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2010
    27 июля, вторник
    22:15
    Гамбург
    1:1
    Мюнхен 1860
    Матч завершен
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