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май 2010
июнь 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Португалия
3 : 0
Мозамбик
Матч завершен
Испания
6 : 0
Польша
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2010, 9 тур
Сахалин
2 : 0
Байкал
Матч завершен
Смена
0 : 1
Чита
Матч завершен
1 : 1
Матч завершен
Енисей
2 : 1
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010, 10 тур
0 : 1
Матч завершен
Астрахань
0 : 1
Черноморец
Матч завершен
Дружба
3 : 0
МИТОС
Матч завершен
1 : 0
Машук-КМВ
Матч завершен
3 : 2
Матч завершен
Динамо Ставрополь
0 : 0
СКА
Матч завершен