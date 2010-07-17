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Расписание матчей 17-07-2010

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
июнь 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
июль 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
август 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
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Товарищеские матчи 2010
17 июля, 00:15
Витория Гимараеш
4 : 2
Гронинген
Матч завершен
17 июля, 03:00
Селтик
1 : 3
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
17 июля, 13:30
Брисбен Роар
1 : 2
Эвертон
Матч завершен
17 июля, 18:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Челси
Матч завершен
17 июля, 22:30
Мехелен
0 : 4
ПСЖ
Матч завершен
17 июля, 23:55
Сан-Хосе
0 : 0
Тоттенхэм
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига 2010, 13 тур Таблица
17 июля, 18:45
Зенит
2 : 0
Сибирь
Матч завершен
17 июля, 21:00
Динамо
3 : 2
Ростов
Матч завершен
17 июля, 21:00
Спартак
0 : 1
Рубин
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010, 17 тур Таблица
17 июля, 19:30
ЦРФСО
1 : 1
Псков
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 13 тур Таблица
17 июля, 16:00
Томь (мол)
1 : 0
Анжи (мол)
Матч завершен
17 июля, 17:00
Ахмат (мол)
1 : 1
Амкар (мол)
Матч завершен
17 июля, 18:00
Локомотив (мол)
3 : 0
Матч завершен
США. МЛС 2010 Таблица
17 июля, 00:00
Филадельфия Юнион
2 : 1
Торонто
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 2 тур Таблица
17 июля, 17:00
0 : 0
Металлист
Матч завершен
17 июля, 19:00
Ворскла
1 : 3
Мариуполь
Матч завершен
17 июля, 21:00
Динамо
2 : 1
Таврия
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2010/2011), 1 тур Таблица
17 июля, 20:30
Рид
0 : 3
Штурм
Матч завершен
17 июля, 20:30
Капфенберг
0 : 0
Зальцбург
Матч завершен
17 июля, 20:30
Винер-Нойштадт
5 : 0
ЛАСК
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2010/2011), 1 тур Таблица
17 июля, 19:00
Оденсе
3 : 0
Эсбьерг
Матч завершен
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011), 1 тур Таблица
17 июля, 19:45
Грассхоппер
1 : 1
Ксамакс
Матч завершен
17 июля, 19:45
Тун
1 : 1
Янг Бойз
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 1 тур Таблица
17 июля, 20:00
Словацко
3 : 0
Теплице
Матч завершен
17 июля, 20:15
Градец-Кралове
2 : 1
Спарта
Матч завершен
Россия
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