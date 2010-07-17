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июнь 2010
июль 2010
Товарищеские матчи 2010
Витория Гимараеш
4 : 2
Гронинген
Матч завершен
Селтик
1 : 3
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Брисбен Роар
1 : 2
Эвертон
Матч завершен
Кристал Пэлас
0 : 1
Челси
Матч завершен
Мехелен
0 : 4
ПСЖ
Матч завершен
Сан-Хосе
0 : 0
Тоттенхэм
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига 2010, 13 тур
Зенит
2 : 0
Сибирь
Матч завершен
Динамо
3 : 2
Ростов
Матч завершен
Спартак
0 : 1
Рубин
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010, 17 тур
ЦРФСО
1 : 1
Псков
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 13 тур
Томь (мол)
1 : 0
Анжи (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
1 : 1
Амкар (мол)
Матч завершен
Локомотив (мол)
3 : 0
Матч завершен
США. МЛС 2010
Филадельфия Юнион
2 : 1
Торонто
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 2 тур
0 : 0
Металлист
Матч завершен
Ворскла
1 : 3
Мариуполь
Матч завершен
Динамо
2 : 1
Таврия
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2010/2011), 1 тур
Рид
0 : 3
Штурм
Матч завершен
Капфенберг
0 : 0
Зальцбург
Матч завершен
Винер-Нойштадт
5 : 0
ЛАСК
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2010/2011), 1 тур
Оденсе
3 : 0
Эсбьерг
Матч завершен
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011), 1 тур
Грассхоппер
1 : 1
Ксамакс
Матч завершен
Тун
1 : 1
Янг Бойз
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 1 тур
Словацко
3 : 0
Теплице
Матч завершен
Градец-Кралове
2 : 1
Спарта
Матч завершен