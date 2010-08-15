Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2010
август 2010
Россия. Премьер-Лига 2010, 17 тур
Амкар-Пермь
1 : 0
Алания
Матч завершен
ЦСКА
4 : 0
Анжи
Матч завершен
Ахмат
1 : 1
Рубин
Матч завершен
Локомотив
2 : 3
Спартак
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2010, 21 тур
Сахалин
3 : 1
Матч завершен
Смена
2 : 1
Матч завершен
0 : 2
Матч завершен
Енисей
2 : 0
Новокузнецк
Матч завершен
Динамо Брл
2 : 2
Байкал
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2010/2011), 1 тур
Ливерпуль
1 : 1
Арсенал
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2010/2011), 2 тур
Бордо
1 : 2
Тулуза
Матч завершен
Кан
3 : 2
Лион
Матч завершен
Лилль
0 : 0
ПСЖ
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2010/2011), 2 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
Лидс
Матч завершен
США. МЛС 2010
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен
Ди Си Юнайтед
1 : 3
Даллас
Матч завершен
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Реал Солт-Лейк
2 : 0
Коламбус
Матч завершен
Сан-Хосе
1 : 0
Канзаc Сити
Матч завершен
0 : 0
Сиэтл
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 6 тур
Арсенал
1 : 1
Волынь
Матч завершен
Шахтер
1 : 0
Карпаты
Матч завершен
0 : 1
Металлург
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 1 тур
Анкарагюджю
0 : 2
Трабзонспор
Матч завершен
Карабюкспор
2 : 1
Манисаспор
Матч завершен
Фенербахче
4 : 0
Антальяспор
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2010, 21 тур
Динамо
2 : 2
Динамо-Брест
Матч завершен
Нафтан
4 : 1
Неман
Матч завершен
Днепр
3 : 1
Торпедо-БелАЗ
Матч завершен
Витебск
0 : 0
Белшина
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 3 тур
Генк
5 : 0
Шарлеруа
Матч завершен
Серкль Брюгге
3 : 1
Брюгге
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2010/2011), 5 тур
Силькеборг
1 : 2
Хорсенс
Матч завершен
Рандерс
2 : 1
Люнгбю
Матч завершен
Брондбю
1 : 1
Эсбьерг
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 2 тур
Экселсиор
3 : 2
Фейеноорд
Матч завершен
Виллем II
3 : 5
НЕК
Матч завершен
Утрехт
3 : 1
НАК Бреда
Матч завершен
АДО Ден Хааг
1 : 3
Рода
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 1 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 0
Спортинг
Матч завершен
Риу Аве
0 : 1
Насьональ
Матч завершен
Бейра-Мар
0 : 0
Лейрия
Матч завершен
Бенфика
1 : 2
Академика
Матч завершен
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011), 5 тур
Санкт-Галлен
1 : 2
Грассхоппер
Матч завершен
Цюрих
2 : 2
Беллинцона
Матч завершен
Сьон
1 : 1
Тун
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011), 1 тур
Мазервелл
2 : 3
Хиберниан
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 5 тур
Яблонец
3 : 1
Богемианс 1905
Матч завершен
Виктория
3 : 0
Словацко
Матч завершен
Динамо
0 : 0
Градец-Кралове
Матч завершен
Славия
1 : 3
Слован
Матч завершен