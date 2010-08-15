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Амкар-Пермь - Алания-Д
Амкар-Пермь - Алания: обзор матча 15 августа 2010
Амкар-Пермь
15.08.2010, воскресенье, 17:45
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Алания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Амкар-Пермь - Алания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
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3 : 0
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
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21.09.2026
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0 : 0
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3 : 0
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0 : 1
10.10.2026
Алания
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Т. Калугин
В. Бобык (оба - Москва)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:25 (прямая)
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