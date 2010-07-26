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июнь 2010
июль 2010
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2010, 17 тур
Сахалин
3 : 1
Динамо Брл
Матч завершен
1 : 2
Чита
Матч завершен
Енисей
4 : 1
Байкал
Матч завершен
Новокузнецк
3 : 0
Матч завершен
0 : 1
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010, 13 тур
2 : 0
Рубин-2
Матч завершен
Уфа
1 : 2
Матч завершен
Носта
0 : 3
Матч завершен
Химик
1 : 1
Челябинск
Матч завершен
Нефтехимик
1 : 1
Тюмень
Матч завершен
Волга
0 : 2
Сокол
Матч завершен
США. МЛС 2010
Сиэтл
2 : 1
Колорадо
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2010/2011), 2 тур
Оденсе
1 : 1
Рандерс
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 2 тур
Градец-Кралове
1 : 1
Богемианс 1905
Матч завершен