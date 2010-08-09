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июль 2010
август 2010
Товарищеские матчи 2010
Атлетико
1 : 1
Эспаньол
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2010, 20 тур
Новокузнецк
2 : 1
Динамо Брл
Матч завершен
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
Стивенидж
1 : 2
Портсмут
Матч завершен
США. МЛС 2010
Даллас
3 : 1
Филадельфия Юнион
Матч завершен
Чикаго Файр
0 : 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
Сиэтл
2 : 0
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 4 тур
Теплице
1 : 1
Динамо
Матч завершен
Градец-Кралове
0 : 3
Виктория
Матч завершен