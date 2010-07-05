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июнь 2010
июль 2010
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2010, 13 тур
1 : 5
Байкал
Матч завершен
0 : 2
Чита
Матч завершен
Енисей
2 : 0
Динамо Брл
Матч завершен
Новокузнецк
0 : 0
Сахалин
Матч завершен
0 : 0
Смена
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010, 14 тур
МИТОС
0 : 1
Армавир
Матч завершен
Черноморец
2 : 1
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010, 15 тур
1 : 1
Текстильщик
Матч завершен
1 : 2
Череповец
Матч завершен
3 : 2
Матч завершен
Волга
1 : 1
Матч завершен
3 : 1
ЦРФСО
Матч завершен
Псков
1 : 2
Спартак К
Матч завершен
Торпедо Вл
4 : 0
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010, 10 тур
Челябинск
1 : 3
Сокол
Матч завершен
5 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 8 тур
Амкар (мол)
1 : 3
Спартак М (мол)
Матч завершен
США. МЛС 2010
Колорадо
1 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 1
Сиэтл
Матч завершен