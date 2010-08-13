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июль 2010
август 2010
Южноамериканский Кубок 2010, Финал, ответный матч
Гремио
0 : 2
Гойас
Матч завершен
Южноамериканский Кубок 2010, Финал, первый матч
Универсидад Сесар Вальехо
1 : 2
Барселона
Матч завершен
Сантос
1 : 3
Аваи
Матч завершен
Товарищеские матчи 2010
Бавария
0 : 0
Реал
Матч завершен
Россия. Первый дивизион 2010, 24 тур
Сочи
1 : 3
Мордовия
Матч завершен
Иртыш
1 : 4
Волгарь
Матч завершен
Урал
4 : 0
Ротор
Матч завершен
КАМАЗ
2 : 0
Авангард
Матч завершен
Волга
1 : 0
Салют
Матч завершен
Шинник
1 : 0
Краснодар
Матч завершен
Химки
1 : 1
Луч
Матч завершен
Балтика
1 : 0
Матч завершен
Динамо Бр
1 : 0
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010, 20 тур
Астрахань
1 : 0
Ангушт
Матч завершен
1 : 1
Анжи-2
Матч завершен
3 : 1
Матч завершен
МИТОС
1 : 1
Матч завершен
Дружба
3 : 0
Тех. поражение
Армавир
2 : 1
СКА
Матч завершен
Черноморец
0 : 0
Динамо Ставрополь
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 17 тур
Томь (мол)
0 : 3
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Зенит (мол)
4 : 2
Динамо (мол)
Матч завершен
Спартак Нч (мол)
2 : 1
Сибирь (мол)
Матч завершен
Раменское
0 : 0
Ростов (мол)
Матч завершен
Германия. Кубок (2010/2011), 1/32 финала
ФСВ Франкфурт
2 : 0
Падерборн
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 6 тур
Заря
2 : 2
Мариуполь
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 1 тур
Брага
3 : 1
Портимоненси
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 5 тур
Пршибрам
0 : 1
Спарта
Матч завершен