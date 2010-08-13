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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Луч
Химки - Луч: обзор матча 13 августа 2010
Химки
13.08.2010, пятница, 19:30
Россия. Первый дивизион, 24 тур
1 : 1
Завершен
Луч
45'
С. Пономаренко
75'
Н. Саталкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Луч
Желтая карточка
А. Колесников
Замена
Ж. Були
️️️️
М. Федоров
Желтая карточка
М. Зиновьев
Замена
Т. Ракуяма
️️️️
А. Нежелев
ГОЛ! 1:1!
Н. Саталкин
Пас отдал
В. Михалев
Замена
П. Игнатович
️️️️
К. Дудченко
Замена
В. Михалев
️️️️
С. Егоров
Замена
А. Воронкин
️️️️
З. Дубенский
Замена
Л. Королев
️️️️
А. Юсупов
Замена
Е. Гапон
️️️️
С. Терехов
Замена
А. Хлебников
️️️️
А. Жданов
ГОЛ! 1:0!
С. Пономаренко
Пас отдал
А. Тихонов
Желтая карточка
Д. Клопков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
44
Денис Клопков
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Максим Федоров
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
58
Сергей Егоров
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Лев Королев
ЦП
10
Александр Петров
ЦП
88
Такаши Ракуяма
ЦП
Луч
70
Александр Котляров
ВР
4
Александр Хлебников
ПЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
0
Жан Були
ПП
3-2-3-1
21
Березовский
31
Ибрагимов
7
Нежелев
12
Пономаренко
32
Терехов
4
Чичерин
90
Тихонов
4
Юсупов
44
Клопков
30
Дудченко
4-1-3-1-1
27
Комаров
5
Зиновьев
24
Казанцев
2
Колесников
7
Данцев
25
Бочков
58
Егоров
5
Дубенский
18
Федоров
87
Саталкин
9
Жданов
4
Юсупов
8
Королев
8
Королев
4
Юсупов
7
Нежелев
88
Ракуяма
88
Ракуяма
7
Нежелев
32
Терехов
33
Гапон
33
Гапон
32
Терехов
30
Дудченко
29
Игнатович
29
Игнатович
30
Дудченко
58
Егоров
9
Михалев
9
Михалев
58
Егоров
9
Жданов
4
Хлебников
4
Хлебников
9
Жданов
5
Дубенский
3
Воронкин
3
Воронкин
5
Дубенский
18
Федоров
0
Були
0
Були
18
Федоров
Остались в запасе
Химки
Луч
10
Александр Петров
ЦП
17
Станислав Козырев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
19
Карен Акопян
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
Остались в запасе
10
Александр Петров
ЦП
17
Станислав Козырев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
Остались в запасе
19
Карен Акопян
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
Статистика матча Химки - Луч
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
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