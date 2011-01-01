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    Захар Дубенский

    Полузащитник
    Имя Захар
    Отчество Владимирович
    Фамилия Дубенский
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Волгоград
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 октября 1978 (44 года)
    Рост 180
    Вес 82
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