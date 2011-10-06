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Захар Дубенский
Статистика
Захар Дубенский - статистика
Завершил карьеру
19 октября 1978 (47), Волгоград
#5 | Полузащитник
180 см | 82 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь-Газпром
16
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химки
1 : 1
06.10.2011
Волгарь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
17.06.2011
Волгарь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
0 : 1
14.06.2011
Волгарь
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Балтика
1 : 0
07.06.2011
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
0 : 0
04.06.2011
Волгарь
81' - 90'
87'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
1 : 0
27.05.2011
Химки
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
2 : 0
24.05.2011
Факел
1' - 26'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Черноморец
3 : 0
15.05.2011
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Волгарь
0 : 3
07.05.2011
Урал
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1 : 3
04.05.2011
Оренбург
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Шинник
3 : 0
28.04.2011
Волгарь
1' - 58'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Динамо Бр
0 : 0
25.04.2011
Волгарь
1' - 90'
56'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Волгарь
1 : 0
18.04.2011
Енисей
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1 : 0
15.04.2011
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.04.2011
Волгарь
1' - 90'
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