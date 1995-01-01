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    Александр Хлебников

    #4 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Хлебников
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Воспитаник СДЮШОР ЦСКА, г. Москва (2001)
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 сентября 1984 (38 лет)
    Рост 184
    Вес 781
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