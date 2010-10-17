Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Хлебников - статистика

Завершил карьеру
26 сентября 1984 (41)
#4 | Защитник
184 см | 781 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
20
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Мордовия
0 : 0
17.10.2010
Луч
76' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Луч
1 : 1
03.10.2010
Краснодар
1' - 83'
61'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Шинник
3 : 2
25.09.2010
Луч
1' - 90'
80'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Луч
2 : 1
14.09.2010
Балтика
46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Иртыш
0 : 3
31.08.2010
Луч
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Луч
0 : 1
24.08.2010
КАМАЗ
79' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Луч
1 : 1
21.08.2010
Волга
72' - 90'
76'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Химки
1 : 1
13.08.2010
Луч
57' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
10.08.2010
Луч
1' - 85'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Луч
0 : 0
02.08.2010
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Луч
2 : 0
09.07.2010
Салют
74' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Луч
4 : 3
06.07.2010
Авангард
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Волгарь
2 : 1
26.06.2010
Луч
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Ротор
2 : 2
23.06.2010
Луч
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Луч
3 : 1
24.05.2010
Шинник
70' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Балтика
1 : 0
13.05.2010
Луч
1' - 11'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Сочи
1 : 2
10.05.2010
Луч
1' - 90'
82'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
КАМАЗ
1 : 0
21.04.2010
Луч
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Волга
2 : 2
18.04.2010
Луч
1' - 73'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Луч
0 : 1
13.04.2010
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
15'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Луч
0 : 0
10.04.2010
Химки
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
27.03.2010
Луч
1' - 90'
Главные новости
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
2
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
2
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
12
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
28
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
5
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
6
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+