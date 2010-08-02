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    Александр Хлебников - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Хлебников
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Воспитаник СДЮШОР ЦСКА, г. Москва (2001)
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 сентября 1984 (38 лет)
    Рост 184
    Вес 781
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 20 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.10.2010 76' -90' Мордовия (Саранск) 0:0 Луч (Владивосток)
    03.10.2010 1' -83' Луч (Владивосток) 1:1 Краснодар (Краснодар)
    61'
    25.09.2010 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:2 Луч (Владивосток)
    80'
    14.09.2010 46' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Балтика (Калининград)
    31.08.2010 Был в запасе Иртыш (Омск) 0:3 Луч (Владивосток)
    24.08.2010 79' -90' Луч (Владивосток) 0:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    21.08.2010 72' -90' Луч (Владивосток) 1:1 Волга (Нижний Новгород)
    76'
    13.08.2010 57' -90' Химки (Химки) 1:1 Луч (Владивосток)
    10.08.2010 1' -85' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 3:0 Луч (Владивосток)
    02.08.2010 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    09.07.2010 74' -90' Луч (Владивосток) 2:0 Салют (Белгород)
    06.07.2010 1' -90' Луч (Владивосток) 4:3 Авангард (Курск)
    26.06.2010 Был в запасе Волгарь-Газпром (Астрахань) 2:1 Луч (Владивосток)
    23.06.2010 Был в запасе Ротор (Волгоград) 2:2 Луч (Владивосток)
    04.06.2010 90' -90' 0:0 Луч (Владивосток)
    24.05.2010 70' -90' Луч (Владивосток) 3:1 Шинник (Ярославль)
    13.05.2010 1' -11' Балтика (Калининград) 1:0 Луч (Владивосток)
    10.05.2010 1' -90' Петротрест (Сочи) 1:2 Луч (Владивосток)
    82'
    21.04.2010 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 Луч (Владивосток)
    18.04.2010 1' -73' Волга (Нижний Новгород) 2:2 Луч (Владивосток)
    13.04.2010 1' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    15'
    10.04.2010 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Химки (Химки)
    27.03.2010 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Луч (Владивосток)
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