|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|20
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.10.2010
|76' -90'
|Мордовия (Саранск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|03.10.2010
|1' -83'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Краснодар (Краснодар)
|61'
|25.09.2010
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:2
|Луч (Владивосток)
|80'
|14.09.2010
|46' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Балтика (Калининград)
|31.08.2010
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|0:3
|Луч (Владивосток)
|24.08.2010
|79' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|21.08.2010
|72' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Волга (Нижний Новгород)
|76'
|13.08.2010
|57' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|10.08.2010
|1' -85'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|3:0
|Луч (Владивосток)
|02.08.2010
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|09.07.2010
|74' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Салют (Белгород)
|06.07.2010
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|4:3
|Авангард (Курск)
|26.06.2010
|Был в запасе
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|23.06.2010
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|2:2
|Луч (Владивосток)
|04.06.2010
|90' -90'
|0:0
|Луч (Владивосток)
|24.05.2010
|70' -90'
|Луч (Владивосток)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|13.05.2010
|1' -11'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|10.05.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|1:2
|Луч (Владивосток)
|82'
|21.04.2010
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|18.04.2010
|1' -73'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:2
|Луч (Владивосток)
|13.04.2010
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|15'
|10.04.2010
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Химки (Химки)
|27.03.2010
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Луч (Владивосток)