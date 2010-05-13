Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Луч
Балтика - Луч: обзор матча 13 мая 2010
Балтика
13.05.2010, четверг, 18:00
Россия. Первый дивизион, 10 тур
1 : 0
Завершен
Луч
52'
И. Завалий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Луч
Желтая карточка
А. Бочков
Желтая карточка
З. Дубенский
Замена
В. Михалев
️️️️
М. Бурченко
Замена
В. Магомедов
️️️️
М. Бузникин
Замена
А. Воронкин
️️️️
Ж. Були
Желтая карточка
И. Удалый
Замена
Д. Голубов
️️️️
И. Завалий
Замена
Н. Саталкин
️️️️
А. Жданов
ГОЛ! 1:0!
И. Завалий
Пас отдал
Ю. Лебедев
Замена
С. Резников
️️️️
Ю. Мамаев
Желтая карточка
Ю. Мамаев
Желтая карточка
В. Кренделев
17'
Желтая карточка
М. Бурченко
11'
Замена
А. Колесников
️️️️
А. Хлебников
10'
Желтая карточка
М. Федоров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
0
Марко Джалович
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
15
Максим Бузникин
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Максим Федоров
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
0
Жан Були
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Балтика
22
Дмитрий Изотов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
18
Дмитрий Подружко
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
3-2-2-2
27
Правкин
5
Крыштафович
23
Могилевский
14
Рогочий
2
Кренделев
13
Семенов
0
Джалович
28
Мамаев
15
Бузникин
17
Завалий
4-1-4-1
27
Комаров
4
Хлебников
3
Удалый
5
Зиновьев
7
Данцев
25
Бочков
0
Були
5
Дубенский
8
Бурченко
18
Федоров
9
Жданов
15
Бузникин
13
Магомедов
13
Магомедов
15
Бузникин
28
Мамаев
6
Резников
6
Резников
28
Мамаев
17
Завалий
85
Голубов
85
Голубов
17
Завалий
8
Бурченко
9
Михалев
9
Михалев
8
Бурченко
4
Хлебников
2
Колесников
2
Колесников
4
Хлебников
0
Були
3
Воронкин
3
Воронкин
0
Були
9
Жданов
87
Саталкин
87
Саталкин
9
Жданов
Остались в запасе
Балтика
Луч
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
22
Дмитрий Изотов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
Главный тренер
Иван Лях
18
Дмитрий Подружко
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
Остались в запасе
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
22
Дмитрий Изотов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
Остались в запасе
18
Дмитрий Подружко
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Балтика - Луч
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Рубцов
(Москва)
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика
Луч
Бубнов назвал самого переоцененного тренера в РПЛ
Вчера, 15:16
6
Генич предложил российского тренера для «Локомотива»
9 ноября
1
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
8 ноября
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
8 ноября
8
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
8 ноября
10
Бубнов назвал самого переоцененного тренера в РПЛ
Вчера, 15:16
6
Генич предложил российского тренера для «Локомотива»
9 ноября
1
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
8 ноября
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
8 ноября
8
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
8 ноября
10
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+