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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Краснодар
Луч - Краснодар: обзор матча 03 октября 2010
Луч
03.10.2010, воскресенье, 09:00
Россия. Первый дивизион, 33 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
90+3'
И. Удалый
52'
А. Михеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Краснодар
+3
Замена
С. Цуканов
️️️️
А. Пазин
ГОЛ! 1:1!
И. Удалый
Пас отдал
С. Егоров
+3
Замена
И. Пикущак
️️️️
С. Гогниев
Желтая карточка
И. Удалый
Замена
М. Зиновьев
️️️️
А. Хлебников
Замена
В. Лешонок
️️️️
Р. Сурнев
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Д. Кудряшов
Замена
М. Багаев
️️️️
Н. Марков
Замена
А. Жданов
️️️️
Н. Саталкин
Вторая желтая
А. Михеев
Желтая карточка
А. Хлебников
Замена
С. Егоров
️️️️
З. Дубенский
ГОЛ! 0:1!
А. Михеев
Пас отдал
А. Мартынович
Желтая карточка
Н. Марков
Желтая карточка
А. Михеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Максим Федоров
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
50
Владимир Татарчук
ПП
22
Александр Яркин
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-1-4-1
70
Котляров
7
Данцев
5
Кристич
3
Удалый
4
Хлебников
25
Бочков
18
Федоров
5
Дубенский
8
Бурченко
13
Кудряшов
87
Саталкин
3-1-5-1
31
Пчелинцев
13
Марков
14
Мартынович
15
Калешин
11
Пазин
10
Комков
25
Шипицин
90
Михеев
69
Дедечко
2
Сурнев
2
Гогниев
87
Саталкин
9
Жданов
9
Жданов
87
Саталкин
4
Хлебников
5
Зиновьев
5
Зиновьев
4
Хлебников
13
Кудряшов
18
Газинский
18
Газинский
13
Кудряшов
5
Дубенский
58
Егоров
58
Егоров
5
Дубенский
13
Марков
71
Багаев
71
Багаев
13
Марков
11
Пазин
39
Цуканов
39
Цуканов
11
Пазин
2
Сурнев
9
Лешонок
9
Лешонок
2
Сурнев
2
Гогниев
10
Пикущак
10
Пикущак
2
Гогниев
Остались в запасе
Луч
Краснодар
27
Михаил Комаров
ВР
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
22
Александр Яркин
ЦФ
62
Алексей Ботвиньев
ВР
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
Остались в запасе
22
Александр Яркин
ЦФ
62
Алексей Ботвиньев
ВР
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Луч - Краснодар
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Динамо
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