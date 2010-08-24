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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - КАМАЗ
Луч - КАМАЗ: обзор матча 24 августа 2010
Луч
24.08.2010, вторник, 12:00
Россия. Первый дивизион, 26 тур
0 : 1
Завершен
КАМАЗ
44'
А. Кобялко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - КАМАЗ
Желтая карточка
Д. Вавилин
Замена
А. Делькин
️️️️
С. Сердюков
Замена
М. Гараев
️️️️
И. Коронов
Замена
А. Хлебников
️️️️
А. Данцев
Замена
Р. Славнов
️️️️
А. Шляпкин
Замена
М. Пименов
️️️️
А. Кобялко
Желтая карточка
А. Шляпкин
Замена
А. Жданов
️️️️
С. Егоров
Замена
Ю. Газинский
️️️️
З. Дубенский
Замена
В. Казанцев
️️️️
А. Колесников
Желтая карточка
З. Дубенский
ГОЛ! 0:1!
А. Кобялко
Желтая карточка
М. Зиновьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Максим Федоров
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
58
Сергей Егоров
ПП
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
0
Жан Були
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
13
Андрей Утицких
ЦЗ
24
Марат Гараев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
4-1-4-1
70
Котляров
7
Данцев
3
Удалый
2
Колесников
5
Зиновьев
25
Бочков
18
Федоров
8
Бурченко
5
Дубенский
58
Егоров
87
Саталкин
4-4-2
1
Вавилин
27
Лебамба
44
Рыков
75
Ложкин
4
Гудукин
14
Коронов
33
Кренделев
23
Бреев
13
Шляпкин
29
Сердюков
22
Кобялко
58
Егоров
9
Жданов
9
Жданов
58
Егоров
2
Колесников
24
Казанцев
24
Казанцев
2
Колесников
7
Данцев
4
Хлебников
4
Хлебников
7
Данцев
5
Дубенский
18
Газинский
18
Газинский
5
Дубенский
14
Коронов
24
Гараев
24
Гараев
14
Коронов
22
Кобялко
14
Пименов
14
Пименов
22
Кобялко
13
Шляпкин
4
Славнов
4
Славнов
13
Шляпкин
29
Сердюков
90
Делькин
90
Делькин
29
Сердюков
Остались в запасе
Луч
КАМАЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
0
Жан Були
ПП
13
Андрей Утицких
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
9
Владимир Михалев
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
0
Жан Були
ПП
Остались в запасе
13
Андрей Утицких
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Луч - КАМАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
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