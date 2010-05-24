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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Шинник
Луч - Шинник: обзор матча 24 мая 2010
Луч
24.05.2010, понедельник, 12:00
Россия. Первый дивизион, 12 тур
3 : 1
Завершен
Шинник
28'
М. Бурченко
35'
М. Федоров (П)
87'
А. Жданов
62'
Д. Половинчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Шинник
Замена
В. Михалев
️️️️
М. Бурченко
+2
Замена
Е. Шмаков
️️️️
М. Федоров
ГОЛ! 3:1!
А. Жданов
Пас отдал
М. Федоров
Замена
А. Кудрявцев
️️️️
М. Белецкий
Желтая карточка
Д. Половинчук
Замена
А. Хлебников
️️️️
С. Егоров
Замена
А. Жданов
️️️️
Н. Саталкин
Замена
А. Говоров
️️️️
Ж. Карлос
Замена
А. Архипов
️️️️
Э. Булия
ГОЛ! 2:1!
Д. Половинчук
Пас отдал
А. Говоров
Желтая карточка
Вильям
Желтая карточка
М. Белецкий
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Федоров
ГОЛ! 1:0!
М. Бурченко
Пас отдал
С. Егоров
16'
Желтая карточка
М. Вьештица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Максим Федоров
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
58
Сергей Егоров
ПП
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
20
Жеан Карлос
АП
6
Вильям
АП
31
Роман Монарев
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
0
Евгений Шмаков
ЦП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
10
Руслан Валеев
ЦП
13
Александр Кудрявцев
ЦП
20
Андрей Говоров
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
4-1-4-1
70
Котляров
7
Данцев
5
Кристич
24
Казанцев
3
Удалый
25
Бочков
18
Федоров
5
Дубенский
8
Бурченко
58
Егоров
87
Саталкин
4-2-2-2
1
Городов
33
Сухов
25
Половинчук
16
Вьештица
13
Белецкий
28
Рыжков
20
Войдель
20
Жеан Карлос
6
Вильям
91
Булия
31
Монарев
8
Бурченко
9
Михалев
9
Михалев
8
Бурченко
87
Саталкин
9
Жданов
9
Жданов
87
Саталкин
58
Егоров
4
Хлебников
4
Хлебников
58
Егоров
18
Федоров
0
Шмаков
0
Шмаков
18
Федоров
13
Белецкий
13
Кудрявцев
13
Кудрявцев
13
Белецкий
20
Жеан Карлос
20
Говоров
20
Говоров
20
Жеан Карлос
91
Булия
26
Архипов
26
Архипов
91
Булия
Остались в запасе
Луч
Шинник
27
Михаил Комаров
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
10
Руслан Валеев
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
Остались в запасе
10
Руслан Валеев
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Луч - Шинник
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Стадион:
Динамо
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