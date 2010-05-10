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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Луч
Сочи - Луч: обзор матча 10 мая 2010
Сочи
10.05.2010, понедельник, 16:00
Россия. Первый дивизион, 9 тур
1 : 2
Завершен
Луч
6'
С. Рогачев
26'
А. Жданов
31'
А. Жданов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Луч
+3
Замена
А. Колесников
️️️️
Ж. Були
Замена
В. Михалев
️️️️
М. Бурченко
Замена
С. Радонич
️️️️
Н. Саталкин
Желтая карточка
А. Хлебников
Замена
А. Воронкин
️️️️
А. Жданов
Замена
С. Мельников
️️️️
С. Рогачев
Замена
А. Гарбузов
️️️️
Д. Давыдов
Замена
М. Козлов
️️️️
Д. Извеков
ГОЛ! 1:2!
А. Жданов
Пас отдал
Ж. Були
ГОЛ! 1:1!
А. Жданов
Пас отдал
М. Бурченко
ГОЛ! 1:0!
С. Рогачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
55
Константин Лобов
ЛЗ
3
Сергей Черногаев
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Дмитрий Извеков
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
27
Сергей Рогачев
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Григорий Михалюк
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
5
Захар Дубенский
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
0
Жан Були
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Сочи
99
Владимир Вагин
ВР
30
Дмитрий Епифанов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
16
Андрей Гарбузов
ЦП
21
Александр Курнаев
ПП
13
Семен Мельников
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
18
Дмитрий Подружко
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
0
Срждан Радонич
ЦФ
3-2-3-2
3
Черногаев
2
Сыропятов
81
Зимулька
55
Лобов
2
Давыдов
31
Рогов
78
Кантонистов
10
Извеков
20
Гонежуков
27
Рогачев
4-1-3-1-1
27
Комаров
4
Хлебников
5
Зиновьев
3
Удалый
7
Данцев
25
Бочков
0
Були
8
Бурченко
5
Дубенский
87
Саталкин
9
Жданов
2
Давыдов
16
Гарбузов
16
Гарбузов
2
Давыдов
27
Рогачев
13
Мельников
13
Мельников
27
Рогачев
30
Епифанов
30
Епифанов
10
Извеков
10
Козлов
10
Козлов
10
Извеков
8
Бурченко
9
Михалев
9
Михалев
8
Бурченко
0
Були
2
Колесников
2
Колесников
0
Були
9
Жданов
3
Воронкин
3
Воронкин
9
Жданов
87
Саталкин
0
Радонич
0
Радонич
87
Саталкин
Остались в запасе
Сочи
Луч
99
Владимир Вагин
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
21
Александр Курнаев
ПП
Главный тренер
Григорий Михалюк
18
Дмитрий Подружко
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
5
Матия Кристич
ЦЗ
Остались в запасе
99
Владимир Вагин
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
21
Александр Курнаев
ПП
Остались в запасе
18
Дмитрий Подружко
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
5
Матия Кристич
ЦЗ
Главный тренер
Григорий Михалюк
Статистика матча Сочи - Луч
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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