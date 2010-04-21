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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Луч
КАМАЗ - Луч: обзор матча 21 апреля 2010
КАМАЗ
21.04.2010, среда, 18:00
Россия. Первый дивизион, 6 тур
1 : 0
Завершен
Луч
79'
С. Гогниев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Луч
Замена
Е. Шмаков
️️️️
М. Бурченко
Желтая карточка
М. Пименов
Замена
С. Лебамба
️️️️
М. Пименов
Замена
С. Егоров
️️️️
А. Данцев
Замена
️️️️
А. Жданов
Замена
С. Настусенко
️️️️
С. Сердюков
Желтая карточка
Р. Хисамов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Гогниев
Желтая карточка
А. Котляров
Замена
Р. Мустафин
️️️️
А. Шляпкин
Желтая карточка
А. Гудукин
Желтая карточка
Н. Саталкин
Замена
Р. Славнов
️️️️
И. Коронов
Замена
З. Дубенский
️️️️
А. Бочков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Максим Федоров
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
0
Жан Були
ПП
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
11
Рифат Мустафин
ЦП
77
Семен Настусенко
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
2
Артем Михеев
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
0
Евгений Шмаков
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
4-4-2
1
Вавилин
4
Гудукин
13
Хисамов
75
Ложкин
34
Козлов
14
Пименов
33
Кренделев
13
Шляпкин
14
Коронов
29
Сердюков
2
Гогниев
3-3-3-1
70
Котляров
24
Казанцев
2
Колесников
3
Удалый
4
Хлебников
25
Бочков
7
Данцев
0
Були
8
Бурченко
18
Федоров
87
Саталкин
13
Шляпкин
11
Мустафин
11
Мустафин
13
Шляпкин
29
Сердюков
77
Настусенко
77
Настусенко
29
Сердюков
14
Пименов
27
Лебамба
27
Лебамба
14
Пименов
14
Коронов
4
Славнов
4
Славнов
14
Коронов
9
Жданов
9
Жданов
25
Бочков
5
Дубенский
5
Дубенский
25
Бочков
8
Бурченко
0
Шмаков
0
Шмаков
8
Бурченко
7
Данцев
58
Егоров
58
Егоров
7
Данцев
Остались в запасе
КАМАЗ
Луч
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
2
Артем Михеев
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
2
Артем Михеев
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча КАМАЗ - Луч
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
КАМАЗ
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