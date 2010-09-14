Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Балтика
Луч - Балтика: обзор матча 14 сентября 2010
Луч
14.09.2010, вторник, 12:00
Россия. Первый дивизион, 30 тур
2 : 1
Завершен
Балтика
74'
С. Егоров
85'
М. Бурченко
90'
В. Янчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Балтика
ГОЛ! 2:1!
В. Янчук
Пас отдал
Д. Стоцкий
Замена
А. Колесников
️️️️
А. Бочков
ГОЛ! 2:0!
М. Бурченко
Пас отдал
Д. Кудряшов
Желтая карточка
Д. Голубов
Желтая карточка
Т. Ряхн
ГОЛ! 1:0!
С. Егоров
Пас отдал
М. Бурченко
Желтая карточка
В. Тимофеев
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
В. Кренделев
Замена
Д. Голубов
️️️️
Е. Крыштафович
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
З. Дубенский
Замена
А. Хлебников
️️️️
В. Михалев
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
Ю. Мамаев
Желтая карточка
В. Михалев
Замена
М. Федоров
️️️️
Д. Смирнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
9
Владимир Михалев
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
58
Сергей Егоров
ПП
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
0
Винко Буден
ЦЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
6
Станислав Резников
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
0
Марко Джалович
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
18
Максим Федоров
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
3-1-5-1
70
Котляров
7
Данцев
3
Удалый
5
Кристич
25
Бочков
9
Михалев
24
Смирнов
5
Дубенский
8
Бурченко
58
Егоров
87
Саталкин
3-2-3-1
27
Правкин
5
Крыштафович
0
Буден
3
Ряхн
13
Тимофеев
2
Кренделев
6
Резников
28
Мамаев
0
Джалович
99
Янчук
24
Смирнов
18
Федоров
18
Федоров
24
Смирнов
25
Бочков
2
Колесников
2
Колесников
25
Бочков
9
Михалев
4
Хлебников
4
Хлебников
9
Михалев
5
Дубенский
13
Кудряшов
13
Кудряшов
5
Дубенский
28
Мамаев
22
Кузнецов
22
Кузнецов
28
Мамаев
2
Кренделев
89
Стоцкий
89
Стоцкий
2
Кренделев
5
Крыштафович
85
Голубов
85
Голубов
5
Крыштафович
Остались в запасе
Луч
Балтика
9
Алексей Жданов
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
9
Алексей Жданов
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
18
Юрий Газинский
ЦП
Остались в запасе
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Луч - Балтика
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Луч
Балтика
Бубнов назвал самого переоцененного тренера в РПЛ
Вчера, 15:16
6
Генич предложил российского тренера для «Локомотива»
9 ноября
1
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
8 ноября
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
8 ноября
8
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
8 ноября
10
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
Бубнов назвал самого переоцененного тренера в РПЛ
Вчера, 15:16
6
Генич предложил российского тренера для «Локомотива»
9 ноября
1
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
8 ноября
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
8 ноября
8
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
8 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+