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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Химки
Луч - Химки: обзор матча 10 апреля 2010
Луч
10.04.2010, суббота, 10:00
Россия. Первый дивизион, 4 тур
0 : 0
Завершен
Химки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Химки
Замена
А. Оганесян
️️️️
С. Маслов
Желтая карточка
И. Удалый
Замена
А. Воронкин
️️️️
Е. Шмаков
Замена
М. Канаев
️️️️
А. Петров
Замена
А. Жданов
️️️️
С. Радонич
Замена
М. Бурченко
️️️️
Н. Саталкин
Желтая карточка
А. Ибрагимов
Желтая карточка
А. Данцев
Замена
С. Маслов
️️️️
К. Дудченко
Замена
М. Кристич
️️️️
М. Зиновьев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Максим Федоров
ЦП
0
Евгений Шмаков
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
58
Сергей Егоров
ПП
0
Срждан Радонич
ЦФ
Химки
21
Роман Березовский
ВР
6
Алексей Ерошкин
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Александр Петров
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
5
Матия Кристич
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
0
Жан Були
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
5
Андрей Степанов
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
4-1-3-1-1
70
Котляров
7
Данцев
3
Удалый
5
Зиновьев
4
Хлебников
25
Бочков
18
Федоров
0
Шмаков
58
Егоров
87
Саталкин
0
Радонич
3-2-2-2
21
Березовский
80
Климов
12
Пономаренко
31
Ибрагимов
4
Чичерин
7
Нежелев
10
Петров
4
Юсупов
30
Дудченко
15
Евстафьев
0
Радонич
9
Жданов
9
Жданов
0
Радонич
5
Зиновьев
5
Кристич
5
Кристич
5
Зиновьев
87
Саталкин
8
Бурченко
8
Бурченко
87
Саталкин
0
Шмаков
3
Воронкин
3
Воронкин
0
Шмаков
10
Петров
17
Канаев
17
Канаев
10
Петров
Маслов
28
Оганесян
28
Оганесян
Маслов
30
Дудченко
14
Маслов
14
Маслов
30
Дудченко
Остались в запасе
Луч
Химки
27
Михаил Комаров
ВР
5
Захар Дубенский
ЦП
0
Жан Були
ПП
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
5
Захар Дубенский
ЦП
0
Жан Були
ПП
Остались в запасе
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
Статистика матча Луч - Химки
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
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