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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Волга
Луч - Волга: обзор матча 21 августа 2010
Луч
21.08.2010, суббота, 12:00
Россия. Первый дивизион, 25 тур
1 : 1
Завершен
Волга
8'
М. Бурченко
79'
М. Бурченко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Волга
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Н. Саталкин
Замена
А. Жданов
️️️️
М. Федоров
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Бурченко
Желтая карточка
А. Хлебников
Замена
А. Хлебников
️️️️
С. Егоров
Замена
О. Кожанов
️️️️
П. Елич
Желтая карточка
Н. Саталкин
Замена
С. Яшин
️️️️
И. Стасевич
Желтая карточка
И. Удалый
Замена
И. Гетигежев
️️️️
Г. Наваловский
14'
Желтая карточка
Г. Наваловский
ГОЛ! 1:0!
М. Бурченко
Пас отдал
З. Дубенский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Максим Федоров
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
58
Сергей Егоров
ПП
Волга
1
Антон Коченков
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
10
Петар Елич
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
4-1-4-1
27
Комаров
7
Данцев
3
Удалый
5
Кристич
24
Казанцев
25
Бочков
18
Федоров
8
Бурченко
5
Дубенский
58
Егоров
87
Саталкин
4-4-1-1
1
Коченков
6
Полянин
88
Наваловский
25
Буйволов
20
Саджая
9
Шуленин
7
Стасевич
58
Рашевский
11
Виноградов
17
Турсунов
10
Елич
18
Федоров
9
Жданов
9
Жданов
18
Федоров
58
Егоров
4
Хлебников
4
Хлебников
58
Егоров
87
Саталкин
18
Газинский
18
Газинский
87
Саталкин
88
Наваловский
3
Гетигежев
3
Гетигежев
88
Наваловский
7
Стасевич
18
Яшин
18
Яшин
7
Стасевич
10
Елич
20
Кожанов
20
Кожанов
10
Елич
Остались в запасе
Луч
Волга
9
Владимир Михалев
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
Остались в запасе
9
Владимир Михалев
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
Статистика матча Луч - Волга
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
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