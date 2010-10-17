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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Луч
Мордовия - Луч: обзор матча 17 октября 2010
Мордовия
17.10.2010, воскресенье, 18:00
Россия. Первый дивизион, 36 тур
0 : 0
Завершен
Луч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Луч
Желтая карточка
Д. Шебанов
Замена
М. Зиновьев
️️️️
М. Федоров
Желтая карточка
А. Мулдаров
Желтая карточка
М. Бурченко
Замена
А. Хлебников
️️️️
Д. Кудряшов
Замена
С. Прокофьев
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
Б. Семлер
️️️️
Д. Сысуев
Замена
Д. Смирнов
️️️️
С. Егоров
Желтая карточка
И. Удалый
Замена
А. Жданов
️️️️
Н. Саталкин
Желтая карточка
А. Бочков
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Максим Федоров
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
58
Сергей Егоров
ПП
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
11
Борут Семлер
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
9
Алексей Жданов
ЦФ
4-2-3
24
Зайцев
8
Микадзе
22
Будников
3
Мулдаров
22
Шабаев
9
Мухаметшин
40
Кулешов
23
Мухаметшин
8
Панченко
8
Сысуев
4-1-4-1
70
Котляров
24
Казанцев
5
Кристич
3
Удалый
7
Данцев
25
Бочков
58
Егоров
8
Бурченко
13
Кудряшов
18
Федоров
87
Саталкин
8
Сысуев
11
Семлер
11
Семлер
8
Сысуев
23
Мухаметшин
11
Прокофьев
11
Прокофьев
23
Мухаметшин
87
Саталкин
9
Жданов
9
Жданов
87
Саталкин
18
Федоров
5
Зиновьев
5
Зиновьев
18
Федоров
13
Кудряшов
4
Хлебников
4
Хлебников
13
Кудряшов
58
Егоров
24
Смирнов
24
Смирнов
58
Егоров
Остались в запасе
Мордовия
Луч
1
Андрей Рыжиков
ВР
Главный тренер
Федор Щербаченко
27
Михаил Комаров
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
Остались в запасе
1
Андрей Рыжиков
ВР
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Мордовия - Луч
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Светотехника (снесен)
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