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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - СКА-Хабаровск
Луч - СКА-Хабаровск: обзор матча 02 августа 2010
Луч
02.08.2010, понедельник, 12:00
Россия. Первый дивизион, 22 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
С. Егоров
Желтая карточка
А. Колесников
Замена
А. Колесников
️️️️
Д. Кудряшов
Замена
А. Мурнин
️️️️
В. Янотовский
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
З. Дубенский
Замена
В. Никифоров
️️️️
И. Бырлов
Замена
Н. Саталкин
️️️️
М. Бурченко
Замена
А. Нечаев
️️️️
И. Старков
Желтая карточка
З. Дубенский
Желтая карточка
А. Бочков
Замена
М. Кристич
️️️️
А. Жданов
Вторая желтая
М. Зиновьев
Желтая карточка
М. Зиновьев
Замена
А. Степанов
️️️️
А. Козорез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Максим Федоров
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
7
Игорь Бырлов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
0
Жан Були
ПП
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
16
Сергей Рыжих
ЦФ
4-1-4-1
27
Комаров
7
Данцев
24
Казанцев
5
Зиновьев
3
Удалый
25
Бочков
18
Федоров
8
Бурченко
5
Дубенский
58
Егоров
9
Жданов
4-5-1
40
Козорез
26
Балан
13
Семенов
5
Нестеренко
2
Недорезов
7
Бырлов
2
Димидко
80
Запояска
4
Янотовский
10
Старков
8
Кармазиненко
Кудряшов
2
Колесников
2
Колесников
Кудряшов
9
Жданов
5
Кристич
5
Кристич
9
Жданов
5
Дубенский
13
Кудряшов
13
Кудряшов
5
Дубенский
8
Бурченко
87
Саталкин
87
Саталкин
8
Бурченко
10
Старков
18
Нечаев
18
Нечаев
10
Старков
7
Бырлов
10
Никифоров
10
Никифоров
7
Бырлов
40
Козорез
19
Степанов
19
Степанов
40
Козорез
4
Янотовский
27
Мурнин
27
Мурнин
4
Янотовский
Остались в запасе
Луч
СКА-Хабаровск
70
Александр Котляров
ВР
4
Александр Хлебников
ПЗ
0
Жан Були
ПП
16
Сергей Рыжих
ЦФ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Сергей Горлукович
Остались в запасе
70
Александр Котляров
ВР
4
Александр Хлебников
ПЗ
0
Жан Були
ПП
Остались в запасе
16
Сергей Рыжих
ЦФ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Сергей Горлукович
Статистика матча Луч - СКА-Хабаровск
5
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
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