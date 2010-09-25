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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Луч
Шинник - Луч: обзор матча 25 сентября 2010
Шинник
25.09.2010, суббота, 17:00
Россия. Первый дивизион, 32 тур
3 : 2
Завершен
Луч
51'
А. Говоров
67'
Р. Войдель
89'
Р. Войдель
37'
Н. Саталкин (П)
86'
Н. Саталкин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Луч
Замена
А. Еркин
️️️️
А. Говоров
Желтая карточка
М. Федоров
ГОЛ! 3:2!
Р. Войдель
Пас отдал
В. Булыга
Желтая карточка
Н. Саталкин
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Н. Саталкин
Желтая карточка
А. Сухов
Желтая карточка
А. Хлебников
Замена
М. Белецкий
️️️️
Л. Лацузбая
Замена
А. Жданов
️️️️
Д. Кудряшов
Замена
В. Михалев
️️️️
С. Егоров
Желтая карточка
М. Бурченко
ГОЛ! 2:1!
Р. Войдель
Пас отдал
В. Булыга
Замена
А. Воронкин
️️️️
А. Бочков
ГОЛ! 1:1!
А. Говоров
Пас отдал
А. Архипов
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Саталкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
23
Алексей Катульский
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
20
Андрей Говоров
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Максим Федоров
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
58
Сергей Егоров
ПП
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
34
Алекс
ЦП
18
Алексей Архипов
ЦП
91
Эдуард Булия
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
0
Жан Були
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
4-4-2
1
Городов
2
Ндри
21
Катынсус
16
Вьештица
33
Сухов
10
Булыга
23
Катульский
88
Лацузбая
20
Войдель
26
Архипов
20
Говоров
4-1-4-1
70
Котляров
4
Хлебников
3
Удалый
5
Кристич
7
Данцев
25
Бочков
58
Егоров
13
Кудряшов
8
Бурченко
18
Федоров
87
Саталкин
88
Лацузбая
13
Белецкий
13
Белецкий
88
Лацузбая
20
Говоров
33
Еркин
33
Еркин
20
Говоров
58
Егоров
9
Михалев
9
Михалев
58
Егоров
13
Кудряшов
9
Жданов
9
Жданов
13
Кудряшов
25
Бочков
3
Воронкин
3
Воронкин
25
Бочков
Остались в запасе
Шинник
Луч
34
Алекс
ЦП
18
Алексей Архипов
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
27
Михаил Комаров
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
0
Жан Були
ПП
Остались в запасе
34
Алекс
ЦП
18
Алексей Архипов
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
0
Жан Були
ПП
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Луч
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Стадион:
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