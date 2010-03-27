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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Луч
СКА-Хабаровск - Луч: обзор матча 27 марта 2010
СКА-Хабаровск
27.03.2010, суббота, 16:00
Россия. Первый дивизион, 1 тур
0 : 0
Завершен
Луч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Луч
Замена
А. Воронкин
️️️️
Н. Саталкин
Замена
Л. Корнилов
️️️️
И. Старков
Замена
С. Радонич
️️️️
А. Жданов
Замена
А. Бочков
️️️️
М. Федоров
Желтая карточка
М. Зиновьев
Замена
И. Бырлов
️️️️
В. Никифоров
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Димидко
Желтая карточка
А. Димидко
Замена
Н. Саталкин
️️️️
С. Егоров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
31
Сергей Барсуков
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
18
Максим Федоров
ЦП
0
Евгений Шмаков
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
0
Жан Були
ПП
58
Сергей Егоров
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
15
Александр Багаев
ЦФ
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
3
Артем Воронкин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
0
Срждан Радонич
ЦФ
3-2-3-1
31
Барсуков
29
Горбатюк
13
Семенов
3
Смирнов
10
Никифоров
26
Балан
10
Старков
80
Запояска
2
Димидко
8
Кармазиненко
4-5-1
70
Котляров
4
Хлебников
3
Удалый
5
Зиновьев
7
Данцев
58
Егоров
18
Федоров
0
Шмаков
5
Дубенский
0
Були
9
Жданов
2
Димидко
18
Нечаев
18
Нечаев
2
Димидко
10
Старков
18
Корнилов
18
Корнилов
10
Старков
10
Никифоров
7
Бырлов
7
Бырлов
10
Никифоров
18
Федоров
25
Бочков
25
Бочков
18
Федоров
Саталкин
3
Воронкин
3
Воронкин
Саталкин
58
Егоров
87
Саталкин
87
Саталкин
58
Егоров
9
Жданов
0
Радонич
0
Радонич
9
Жданов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Луч
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
15
Александр Багаев
ЦФ
19
Алексей Степанов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Горлукович
27
Михаил Комаров
ВР
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
Остались в запасе
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
15
Александр Багаев
ЦФ
19
Алексей Степанов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Статистика матча СКА-Хабаровск - Луч
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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