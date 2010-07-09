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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Салют
Луч - Салют: обзор матча 09 июля 2010
Луч
09.07.2010, пятница, 12:00
Россия. Первый дивизион, 20 тур
2 : 0
Завершен
Салют
8'
Н. Саталкин
10'
Н. Саталкин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Салют
Замена
С. Радонич
️️️️
М. Бурченко
Замена
М. Зиновьев
️️️️
Ж. Були
Замена
Д. Клопков
️️️️
Е. Шипицин
Замена
В. Михалев
️️️️
Н. Саталкин
Желтая карточка
Н. Замалиев
Замена
А. Хлебников
️️️️
С. Егоров
Желтая карточка
В. Казанцев
Желтая карточка
Ю. Роденков
Замена
Н. Замалиев
️️️️
В. Лешонок
Замена
Ю. Роденков
️️️️
М. Шевченко
Замена
А. Бажев
️️️️
В. Левшин
Желтая карточка
З. Дубенский
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Саталкин
10'
ГОЛ! 1:0!
Н. Саталкин
Пас отдал
Ж. Були
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
5
Захар Дубенский
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
58
Сергей Егоров
ПП
0
Жан Були
ПП
Салют
16
Сергей Котов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
17
Вадим Старков
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
32
Владимир Левшин
ЛВ
7
Максим Шевченко
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
Главный тренер
Леонид Кучук
Луч
70
Александр Котляров
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
0
Евгений Шмаков
ЦП
0
Срждан Радонич
ЦФ
Салют
31
Александр Беленов
ВР
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
4-1-4-1
27
Комаров
7
Данцев
5
Кристич
3
Удалый
24
Казанцев
25
Бочков
58
Егоров
5
Дубенский
8
Бурченко
0
Були
87
Саталкин
4-5-1
16
Котов
25
Жирный
41
Горин
21
Бутырин
17
Старков
9
Лешонок
7
Шевченко
25
Шипицин
5
Кушов
10
Булыга
32
Левшин
87
Саталкин
9
Михалев
9
Михалев
87
Саталкин
0
Були
5
Зиновьев
5
Зиновьев
0
Були
58
Егоров
4
Хлебников
4
Хлебников
58
Егоров
8
Бурченко
0
Радонич
0
Радонич
8
Бурченко
9
Лешонок
13
Замалиев
13
Замалиев
9
Лешонок
25
Шипицин
44
Клопков
44
Клопков
25
Шипицин
7
Шевченко
93
Роденков
93
Роденков
7
Шевченко
32
Левшин
9
Бажев
9
Бажев
32
Левшин
Остались в запасе
Луч
Салют
70
Александр Котляров
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
0
Евгений Шмаков
ЦП
31
Александр Беленов
ВР
21
Валерий Коробкин
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
70
Александр Котляров
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
0
Евгений Шмаков
ЦП
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
21
Валерий Коробкин
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Луч - Салют
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Динамо
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