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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Луч
Волга - Луч: обзор матча 18 апреля 2010
Волга
18.04.2010, воскресенье, 18:00
Россия. Первый дивизион, 5 тур
2 : 2
Завершен
Луч
10'
М. Мысин
45'
М. Мысин (П)
25'
Н. Саталкин
35'
Ж. Були
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Луч
+3
Замена
В. Михалев
️️️️
Н. Саталкин
Замена
С. Турсунов
️️️️
С. Яшин
Замена
С. Егоров
️️️️
М. Бурченко
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
С. Пилипчук
Замена
Е. Шмаков
️️️️
А. Хлебников
Замена
М. Хайруллин
️️️️
В. Рыков
Замена
И. Гетигежев
️️️️
О. Трифонов
Замена
А. Колесников
️️️️
Ж. Були
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Мысин
ГОЛ! 1:2!
Ж. Були
Пас отдал
М. Бурченко
Желтая карточка
М. Кристич
ГОЛ! 1:1!
Н. Саталкин
ГОЛ! 1:0!
М. Мысин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Антон Коченков
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
22
Михаил Мысин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
18
Максим Федоров
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
0
Жан Були
ПП
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
10
Марат Хайруллин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
0
Евгений Шмаков
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
4-5-1
1
Коченков
2
Ндри
25
Буйволов
44
Рыков
32
Трифонов
5
Пилипчук
14
Семакин
18
Яшин
58
Рашевский
22
Мысин
20
Марцваладзе
3-3-3-1
70
Котляров
24
Казанцев
5
Кристич
3
Удалый
4
Хлебников
25
Бочков
7
Данцев
0
Були
8
Бурченко
18
Федоров
87
Саталкин
5
Пилипчук
22
Кузнецов
22
Кузнецов
5
Пилипчук
32
Трифонов
3
Гетигежев
3
Гетигежев
32
Трифонов
44
Рыков
10
Хайруллин
10
Хайруллин
44
Рыков
18
Яшин
17
Турсунов
17
Турсунов
18
Яшин
87
Саталкин
9
Михалев
9
Михалев
87
Саталкин
0
Були
2
Колесников
2
Колесников
0
Були
4
Хлебников
0
Шмаков
0
Шмаков
4
Хлебников
8
Бурченко
58
Егоров
58
Егоров
8
Бурченко
Остались в запасе
Волга
Луч
11
Сергей Виноградов
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
20
Олег Кожанов
ЦФ
9
Алексей Жданов
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
5
Захар Дубенский
ЦП
Остались в запасе
11
Сергей Виноградов
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
20
Олег Кожанов
ЦФ
Остались в запасе
9
Алексей Жданов
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
5
Захар Дубенский
ЦП
Статистика матча Волга - Луч
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
Локомотив
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