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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Луч
Ротор - Луч: обзор матча 23 июня 2010
Ротор
23.06.2010, среда, 19:00
Россия. Первый дивизион, 17 тур
2 : 2
Завершен
Луч
8'
И. Каньенда
10'
А. Житников
55'
С. Егоров
88'
И. Удалый
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Луч
ГОЛ! 2:2!
И. Удалый
Пас отдал
А. Бочков
Замена
А. Колесников
️️️️
В. Казанцев
Замена
А. Воронкин
️️️️
З. Дубенский
Замена
Р. Тузовский
️️️️
А. Савин
Замена
А. Жданов
️️️️
С. Радонич
Замена
И. Шестаков
️️️️
К. Кочубей
ГОЛ! 2:1!
С. Егоров
Замена
М. Маркосов
️️️️
В. Борисов
Желтая карточка
И. Ионов
Замена
С. Егоров
️️️️
В. Михалев
ГОЛ! 2:0!
А. Житников
10'
ГОЛ! 1:0!
И. Каньенда
Пас отдал
И. Ионов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
23
Руслан Бесланеев
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
7
Виктор Борисов
ЦФ
33
Исо Каньенда
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
9
Владимир Михалев
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
0
Срждан Радонич
ЦФ
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
24
Роман Тузовский
ЦП
23
Владимир Смирнов
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
11
Яков Эрлих
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
0
Жан Були
ПП
58
Сергей Егоров
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
3-2-2-3
1
Малышев
3
Олеников
2
Ионов
55
Гузь
23
Бесланеев
15
Житников
34
Алейник
8
Кочубей
18
Савин
33
Каньенда
7
Борисов
4-1-3-1-1
70
Котляров
24
Казанцев
5
Кристич
3
Удалый
7
Данцев
25
Бочков
9
Михалев
8
Бурченко
5
Дубенский
87
Саталкин
0
Радонич
18
Савин
24
Тузовский
24
Тузовский
18
Савин
8
Кочубей
22
Шестаков
22
Шестаков
8
Кочубей
7
Борисов
9
Маркосов
9
Маркосов
7
Борисов
0
Радонич
9
Жданов
9
Жданов
0
Радонич
24
Казанцев
2
Колесников
2
Колесников
24
Казанцев
5
Дубенский
3
Воронкин
3
Воронкин
5
Дубенский
9
Михалев
58
Егоров
58
Егоров
9
Михалев
Остались в запасе
Ротор
Луч
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
23
Владимир Смирнов
ЦП
11
Яков Эрлих
ЦФ
1
Андрей Чичкин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
27
Михаил Комаров
ВР
4
Александр Хлебников
ПЗ
0
Жан Були
ПП
Остались в запасе
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
23
Владимир Смирнов
ЦП
11
Яков Эрлих
ЦФ
1
Андрей Чичкин
ВР
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
4
Александр Хлебников
ПЗ
0
Жан Були
ПП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Ротор - Луч
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
Олимпия
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