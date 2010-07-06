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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Авангард
Луч - Авангард: обзор матча 06 июля 2010
Луч
06.07.2010, вторник, 12:00
Россия. Первый дивизион, 19 тур
4 : 3
Завершен
Авангард
20'
М. Бурченко
31'
А. Жданов
67'
Н. Саталкин
85'
А. Бочков
78'
С. Михайлов
81'
С. Коровушкин
86'
С. Михайлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Авангард
Замена
А. Колесников
️️️️
Ж. Були
ГОЛ! 4:3!
С. Михайлов
ГОЛ! 4:2!
А. Бочков
Пас отдал
А. Воронкин
ГОЛ! 3:2!
С. Коровушкин
Пас отдал
Д. Синяев
ГОЛ! 3:1!
С. Михайлов
Пас отдал
Д. Синяев
Замена
В. Михалев
️️️️
М. Бурченко
ГОЛ! 3:0!
Н. Саталкин
Замена
А. Луканченков
️️️️
А. Борзенков
Замена
Н. Саталкин
️️️️
А. Жданов
Замена
А. Воронкин
️️️️
С. Егоров
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Панин
Замена
Д. Синяев
️️️️
А. Форопонов
Замена
Г. Смуров
️️️️
И. Бороздин
ГОЛ! 2:0!
А. Жданов
Пас отдал
А. Бочков
Желтая карточка
А. Бочков
ГОЛ! 1:0!
М. Бурченко
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
5
Захар Дубенский
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
0
Жан Були
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
79
Кирилл Терентьев
ЦЗ
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
33
Денис Кондаков
ЦЗ
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
21
Максим Панин
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
Главный тренер
Денис Кондаков
Луч
70
Александр Котляров
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
0
Срждан Радонич
ЦФ
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
25
Михаил Некрасов
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
14
Александр Зобнин
ЦФ
23
Георгий Смуров
ЦФ
4-1-4-1
27
Комаров
24
Казанцев
5
Кристич
3
Удалый
4
Хлебников
25
Бочков
58
Егоров
5
Дубенский
8
Бурченко
0
Були
9
Жданов
3-2-5
1
Ильин
33
Кондаков
6
Борзенков
88
Киреев
79
Терентьев
19
Форопонов
21
Панин
8
Щеглов
19
Михайлов
21
Бороздин
18
Коровушкин
8
Бурченко
9
Михалев
9
Михалев
8
Бурченко
0
Були
2
Колесников
2
Колесников
0
Були
58
Егоров
3
Воронкин
3
Воронкин
58
Егоров
9
Жданов
87
Саталкин
87
Саталкин
9
Жданов
21
Бороздин
23
Смуров
23
Смуров
21
Бороздин
6
Борзенков
26
Луканченков
26
Луканченков
6
Борзенков
21
Панин
44
Козлов
44
Козлов
21
Панин
19
Форопонов
17
Синяев
17
Синяев
19
Форопонов
Остались в запасе
Луч
Авангард
70
Александр Котляров
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
0
Срждан Радонич
ЦФ
25
Михаил Некрасов
ЦП
14
Александр Зобнин
ЦФ
30
Валерий Чижов
ВР
Главный тренер
Денис Кондаков
Остались в запасе
70
Александр Котляров
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
0
Срждан Радонич
ЦФ
Остались в запасе
25
Михаил Некрасов
ЦП
14
Александр Зобнин
ЦФ
30
Валерий Чижов
ВР
Главный тренер
Денис Кондаков
Статистика матча Луч - Авангард
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
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