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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Кубань (ЛФЛ)
Луч - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 13 апреля 2010
Луч
13.04.2010, вторник, 13:00
Россия. Первый дивизион, 3 тур
0 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
57'
Н. Никезич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Кубань (ЛФЛ)
+2
Желтая карточка
Д. Горбушин
Замена
В. Янчук
️️️️
Р. Калимуллин
Замена
Р. Калимуллин
️️️️
Г. Букур
Желтая карточка
Г. Букур
Замена
М. Афанасьев
️️️️
М. Жавнерчик
Замена
Н. Саталкин
️️️️
З. Дубенский
Замена
Д. Горбушин
️️️️
А. Тлисов
Замена
Ж. Були
️️️️
С. Егоров
Замена
М. Федоров
️️️️
Е. Шмаков
ГОЛ! 0:1!
Н. Никезич
Замена
С. Радонич
️️️️
А. Жданов
Желтая карточка
М. Жавнерчик
16'
Желтая карточка
А. Тлисов
Желтая карточка
А. Хлебников
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
0
Евгений Шмаков
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
27
Олег Малюков
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
9
Николай Жиляев
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
18
Максим Федоров
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
0
Жан Були
ПП
0
Срждан Радонич
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
81
Антон Лунин
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
77
Михаил Афанасьев
ПП
99
Вадим Янчук
ЦФ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
4-1-4-1
70
Котляров
7
Данцев
5
Кристич
3
Удалый
4
Хлебников
25
Бочков
0
Шмаков
8
Бурченко
5
Дубенский
58
Егоров
9
Жданов
3-3-3-1
98
Будаков
27
Малюков
5
Армаш
85
Григорьев
15
Жавнерчик
8
Тлисов
5
Головатенко
11
Букур
55
Кулик
9
Жиляев
17
Никезич
0
Шмаков
18
Федоров
18
Федоров
0
Шмаков
5
Дубенский
87
Саталкин
87
Саталкин
5
Дубенский
58
Егоров
0
Були
0
Були
58
Егоров
9
Жданов
0
Радонич
0
Радонич
9
Жданов
8
Тлисов
9
Горбушин
9
Горбушин
8
Тлисов
Калимуллин
99
Янчук
99
Янчук
Калимуллин
15
Жавнерчик
77
Афанасьев
77
Афанасьев
15
Жавнерчик
11
Букур
15
Калимуллин
15
Калимуллин
11
Букур
Остались в запасе
Луч
Кубань (ЛФЛ)
9
Владимир Михалев
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
81
Антон Лунин
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
Остались в запасе
9
Владимир Михалев
ЦП
27
Михаил Комаров
ВР
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
Остались в запасе
81
Антон Лунин
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
Статистика матча Луч - Кубань (ЛФЛ)
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Динамо
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