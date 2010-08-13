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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Ростов (мол)
Раменское - Ростов (мол): обзор матча 13 августа 2010
Раменское
13.08.2010, пятница, 18:30
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
0 : 0
Завершен
Ростов (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Ростов (мол)
Желтая карточка
А. Хагба
Желтая карточка
М. Гурбанов
Замена
️️️️
А. Анисимов
Замена
А. Митькин
️️️️
М. Гусейнпур
Замена
И. Губанов
️️️️
М. Гурбанов
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
Д. Никитинский
Замена
Ж. Оганесян
️️️️
Н. Лапин
Замена
А. Брагин
️️️️
Р. Воробьев
Замена
А. Сугак
️️️️
А. Кабанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
35
Александр Романов
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
21
Артем Анисимов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
42
Антон Кабанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
18
Александр Власкин
ЦЗ
22
Жора Оганесян
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
0
Даниил Моц
ЦП
Ростов (мол)
1
Максим Кабанов
ВР
48
Александр Митькин
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
45
Олег Солонуха
ЦП
40
Игорь Пономарев
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
4-1-4-1
35
Романов
11
Ковель
3
Мальков
3
Плопа
27
Молодцов
9
Лапин
38
Зинович
7
Никитинский
84
Воробьев
21
Анисимов
9
Кулешов
3-2-2-1-2
30
Соловьев
2
Лещиков
37
Хагба
6
Шустиков
27
Харламов
5
Мироник
96
Васильев
99
Гусейнпур
19
Байрамян
42
Кабанов
70
Гурбанов
9
Лапин
22
Оганесян
22
Оганесян
9
Лапин
84
Воробьев
80
Брагин
80
Брагин
84
Воробьев
7
Никитинский
33
Курбанов
33
Курбанов
7
Никитинский
99
Гусейнпур
48
Митькин
48
Митькин
99
Гусейнпур
70
Гурбанов
66
Губанов
66
Губанов
70
Гурбанов
42
Кабанов
8
Сугак
8
Сугак
42
Кабанов
Остались в запасе
Раменское
Ростов (мол)
18
Александр Власкин
ЦЗ
0
Даниил Моц
ЦП
24
Виталий Чилюшкин
ВР
45
Олег Солонуха
ЦП
40
Игорь Пономарев
ЦП
1
Максим Кабанов
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
Остались в запасе
18
Александр Власкин
ЦЗ
0
Даниил Моц
ЦП
24
Виталий Чилюшкин
ВР
Остались в запасе
45
Олег Солонуха
ЦП
40
Игорь Пономарев
ЦП
1
Максим Кабанов
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
Статистика матча Раменское - Ростов (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
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